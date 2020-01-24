В Севастополе третьи сутки идут поиски пропавшего мужчины на каяке. Каяк нашли, но и только

И совсем не там, где думали.

Как мы уже сообщали (читать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), 22 января, в полдень севастополец вышел на каяке со 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и пропал. Поиски «по горячим следам» результатов не дали. Накануне зона поисков была расширена, так как стало известно, что каякер пойти и в сторону Качи. Поиски были организованы совместными силами Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, отряда Главного управления МЧС и Пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Сообщается, что осмотрена береговая линия от Херсонеса до мыса Айя, от Орловки до мыса Лукулл, а также вся Севастопольская бухта.

В 14:10 в районе Константиновского равелина, на берегу, между камнями спасателями ПСП Учкуевка был найден каяк. Поиски мужчины продолжаются, — сообщили в ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.

Специалисты отмечают: учитывая погодные условия (шторм, порывистый ветер), температуру воды и возраст пропавшего (70 лет), надежды найти его живым и здоровым мало.

Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.