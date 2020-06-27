В Севастополе — три новых случая заражения коронавирусом. Все — «завозные»

По состоянию на утро 27 июня в Севастополе зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19.

Все заболевшие прибыли в город на заработки из других регионов страны, сдали анализы и были госпитализированы после получения положительных результатов. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 223 человека. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 175 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 122 человека, в городской больнице № 9 – 67. Под наблюдением по месту жительства – 1247 человек. В режиме обсерватора продолжает работать пансионат «Изумруд», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.