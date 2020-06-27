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В Севастополе — три новых случая заражения коронавирусом. Все — «завозные»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 17:41 27.06.2020

По состоянию на утро 27 июня в Севастополе зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19.

Все заболевшие прибыли в город на заработки из других регионов страны, сдали анализы и были госпитализированы после получения положительных результатов.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 223 человека. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 175 человек, 3 человека умерло.   На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 122 человека, в городской больнице № 9 – 67.   Под наблюдением по месту жительства – 1247 человек.   В режиме обсерватора продолжает работать пансионат «Изумруд», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

 

В Севастополе - три новых случая заражения коронавирусом. Все - "завозные"

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