В Севастополе тушили крупный пожар

Крупный пожар вспыхнул в Гагаринском районе Севастополя.

По прибытию было установлено, что горят складские помещения, предназначенные для химчистки и сушки ковров. Ранг пожара 1-БИС. На тушение огнеборцы подали 2 ствола «Б», было сформировано 2 звена ГЗДС. В кратчайшие сроки удалось локализовать пожар, а также эвакуировать из задымленного помещения один газовый баллон. Погибших, пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям огнеборцев распространения пламени не допущено. Уже в 10 часов 15 минут открытое горение было ликвидировано, в 12 часов 6 минут последовала полная ликвидация последствий пожара. Его площадь составила 150 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий пожара были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.