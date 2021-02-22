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В Севастополе тушили крупный пожар

В Севастополе тушили крупный пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:57 22.02.2021

Крупный пожар вспыхнул в Гагаринском районе Севастополя.

По прибытию было установлено, что горят складские помещения, предназначенные для химчистки и сушки ковров. Ранг пожара 1-БИС. На тушение огнеборцы подали 2 ствола «Б», было сформировано 2 звена ГЗДС. В кратчайшие сроки удалось локализовать пожар, а также эвакуировать из задымленного помещения один газовый баллон. Погибших, пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям огнеборцев распространения пламени не допущено. Уже в 10 часов 15 минут открытое горение было ликвидировано, в 12 часов 6 минут последовала полная ликвидация последствий пожара. Его площадь составила 150 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий пожара были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе тушили крупный пожар В Севастополе тушили крупный пожар В Севастополе тушили крупный пожар

Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

фото: пресс-служба ГУ ЧС России в Севастополе

В Севастополе тушили крупный пожар

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