В Севастополе уровень годовой инфляции в октябре опередил средний показатель по РФ

В Севастополе уровень годовой инфляции в октябре 2020 года составил 5 %, увеличившись с 4,7 % в сентябре и опередив средний показатель по России (4 %) и по Южному федеральному округу (4,2 %). Ускорение инфляции, говорят специалисты Банка России , обусловлено общероссийскими факторами: ослаблением рубля и снижением урожайности ряда сельскохозяйственных культур. Сокращение расходов на отдых со стороны гостей Севастополя являлось сдерживающим фактором.

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июнь 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Инфляция 3,4 4,7 4,5 5,0 Базовая инфляция 3,8 3,9 3,8 4,4 Прирост цен на Продовольственные товары 2,5 4,6 4,4 5,8 из них: — плодоовощная продукция 0,9 13,9 10,2 7,6 Непродовольственные товары 3,7 4,0 4,1 3,9 Услуги 5,8 5,9 5,3 5,1 из них: — ЖКХ 4,6 3,5 3,5 3,3 — пассажирский транспорт 1,0 5,0 3,9 1,6

источник: Росстат.

источник Росстат.

Продовольственные товары

Годовая продовольственная инфляция в Севастополе ускорилась с 4,4 % в сентябре до 5,8 % в октябре.

Из-за ослабления рубля подорожали импортные кормовые и ветеринарные добавки, что ускорило рост цен на яйца, и замедлило снижение стоимости мяса птицы. В текущем году сократились площади посевов сахарной свеклы и подсолнечника, что, вкупе с неблагоприятными погодными условиями, стало причиной более низкой урожайности этих агрокультур и ускорило темп прироста цен на сахар и подсолнечное масло.

Непродовольственные товары

В непродовольственном секторе годовая инфляция снизилась на 0,2 п.п. до 3,9 %. Туристический сезон в регионе завершился, и у гостиниц и прочих мест размещения сократилась потребность в моющих и чистящих средствах – вследствие чего замедлился рост цен на данные товары.

источник: Росстат.

Услуги

На рынке услуг в Севастополе годовая инфляция замедлилась с 5,3 % в сентябре до 5,1 % в октябре. Этому способствовало связанное с политикой государственного стимулирования внутреннего туризма снижение стоимости авиабилетов и замедление роста цен на железнодорожные услуги.

Инфляция в ЮФО и России

Годовая инфляция в Южном федеральном округе (ЮФО) в октябре 2020 года повысилась до 4,2 % после 3,7 % в сентябре. Это главным образом обусловлено снижением валового сбора отдельных агрокультур в округе, а также федеральными факторами: ослаблением рубля и реализацией отложенного из-за ограничений спроса на ряд товаров.

В целом в России в октябре годовая инфляция увеличилась на 0,32 п.п., до 3,99 %, в том числе за счет низкой базы осени 2019 года. Годовые показатели устойчивой ценовой динамики также в основном возросли, но остались ниже 4 %. В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом в среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9 – 4,2 % в 2020 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5 – 4 % в 2021 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, — отмечают в пресс-службе Банка России.