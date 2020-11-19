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В Севастополе уровень годовой инфляции в октябре опередил средний показатель по РФ
иллюстрация: Paolinio (pixabay.com)

В Севастополе уровень годовой инфляции в октябре опередил средний показатель по РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:46 19.11.2020

В Севастополе уровень годовой инфляции в октябре 2020 года составил 5 %, увеличившись с 4,7 % в сентябре и опередив средний показатель по России (4 %) и по Южному федеральному округу (4,2 %).

Ускорение инфляции, говорят специалисты Банка России, обусловлено общероссийскими факторами: ослаблением рубля и снижением урожайности ряда сельскохозяйственных культур. Сокращение расходов на отдых со стороны гостей Севастополя являлось сдерживающим фактором.

Основные показатели инфляции в Севастополе

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Июнь 2020Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020
Инфляция3,44,74,55,0
Базовая инфляция3,83,93,84,4
Прирост цен на
Продовольственные товары2,54,64,45,8
из них:
    — плодоовощная продукция0,913,910,27,6
Непродовольственные товары3,74,04,13,9
Услуги5,85,95,35,1
из них:
    — ЖКХ4,63,53,53,3
    — пассажирский транспорт1,05,03,91,6

источник: Росстат.

источник Росстат.

источник Росстат.

Продовольственные товары

Годовая продовольственная инфляция в Севастополе ускорилась с 4,4 % в сентябре до 5,8 % в октябре.

Из-за ослабления рубля подорожали импортные кормовые и ветеринарные добавки, что ускорило рост цен на яйца, и замедлило снижение стоимости мяса птицы. В текущем году сократились площади посевов сахарной свеклы и подсолнечника, что, вкупе с неблагоприятными погодными условиями, стало причиной более низкой урожайности этих агрокультур и ускорило темп прироста цен на сахар и подсолнечное масло.

Непродовольственные товары

В непродовольственном секторе годовая инфляция снизилась на 0,2 п.п. до 3,9 %. Туристический сезон в регионе завершился, и у гостиниц и прочих мест размещения сократилась потребность в моющих и чистящих средствах – вследствие чего замедлился рост цен на данные товары.

источник: Росстат.

источник: Росстат.

Услуги

На рынке услуг в Севастополе годовая инфляция замедлилась с 5,3 % в сентябре до 5,1 % в октябре. Этому способствовало связанное с политикой государственного стимулирования внутреннего туризма снижение стоимости авиабилетов и замедление роста цен на железнодорожные услуги.

Инфляция в ЮФО и России

Годовая инфляция в Южном федеральном округе (ЮФО) в октябре 2020 года повысилась до 4,2 % после 3,7 % в сентябре. Это главным образом обусловлено снижением валового сбора отдельных агрокультур в округе, а также федеральными факторами: ослаблением рубля и реализацией отложенного из-за ограничений спроса на ряд товаров.

В целом в России в октябре годовая инфляция увеличилась на 0,32 п.п., до 3,99 %, в том числе за счет низкой базы осени 2019 года. Годовые показатели устойчивой ценовой динамики также в основном возросли, но остались ниже 4 %. В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом в среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9 – 4,2 % в 2020 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5 – 4 % в 2021 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, — отмечают в пресс-службе Банка России.

В Севастополе уровень годовой инфляции в октябре опередил средний показатель по РФ

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