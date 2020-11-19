В Севастополе уровень годовой инфляции в октябре опередил средний показатель по РФ

В Севастополе уровень годовой инфляции в октябре 2020 года составил 5 %, увеличившись с 4,7 % в сентябре и опередив средний показатель по России (4 %) и по Южному федеральному округу (4,2 %).
Ускорение инфляции, говорят специалисты
Основные показатели инфляции в Севастополе
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|Июнь 2020
|Август 2020
|Сентябрь 2020
|Октябрь 2020
|Инфляция
|3,4
|4,7
|4,5
|5,0
|Базовая инфляция
|3,8
|3,9
|3,8
|4,4
|Прирост цен на
|Продовольственные товары
|2,5
|4,6
|4,4
|5,8
|из них:
|— плодоовощная продукция
|0,9
|13,9
|10,2
|7,6
|Непродовольственные товары
|3,7
|4,0
|4,1
|3,9
|Услуги
|5,8
|5,9
|5,3
|5,1
|из них:
|— ЖКХ
|4,6
|3,5
|3,5
|3,3
|— пассажирский транспорт
|1,0
|5,0
|3,9
|1,6
источник: Росстат.
источник Росстат.
Продовольственные товары
Годовая продовольственная инфляция в Севастополе ускорилась с 4,4 % в сентябре до 5,8 % в октябре.
Из-за ослабления рубля подорожали импортные кормовые и ветеринарные добавки, что ускорило рост цен на яйца, и замедлило снижение стоимости мяса птицы. В текущем году сократились площади посевов сахарной свеклы и подсолнечника, что, вкупе с неблагоприятными погодными условиями, стало причиной более низкой урожайности этих агрокультур и ускорило темп прироста цен на сахар и подсолнечное масло.
Непродовольственные товары
В непродовольственном секторе годовая инфляция снизилась на 0,2 п.п. до 3,9 %. Туристический сезон в регионе завершился, и у гостиниц и прочих мест размещения сократилась потребность в моющих и чистящих средствах – вследствие чего замедлился рост цен на данные товары.
источник: Росстат.
Услуги
На рынке услуг в Севастополе годовая инфляция замедлилась с 5,3 % в сентябре до 5,1 % в октябре. Этому способствовало связанное с политикой государственного стимулирования внутреннего туризма снижение стоимости авиабилетов и замедление роста цен на железнодорожные услуги.
Инфляция в ЮФО и России
Годовая инфляция в Южном федеральном округе (ЮФО) в октябре 2020 года повысилась до 4,2 % после 3,7 % в сентябре. Это главным образом обусловлено снижением валового сбора отдельных агрокультур в округе, а также федеральными факторами: ослаблением рубля и реализацией отложенного из-за ограничений спроса на ряд товаров.
В целом в России в октябре годовая инфляция увеличилась на 0,32 п.п., до 3,99 %, в том числе за счет низкой базы осени 2019 года. Годовые показатели устойчивой ценовой динамики также в основном возросли, но остались ниже 4 %. В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом в среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9 – 4,2 % в 2020 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5 – 4 % в 2021 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем, — отмечают в пресс-службе Банка России.
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