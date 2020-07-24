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По сравнению с прошлым годом социальные выплаты в Крыму выросли более чем в полтора раза
Иллюстрация: rk.gov.ru

В Севастополе увеличен размер выплат многодетным малоимущим семьям. Существенно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:21 24.07.2020

Документ, предполагающий увеличение размера выплат многодетным малоимущим семьям, Правительство Севастополя утвердило в пятницу.

До сих пор величина государственной социальной помощи зависит от двух показателей. Это величина прожиточного минимума семьи, которая определяется составом семьи и величиной прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам и делится на количество членов семьи. Вторая величина – это среднедушевой доход этой семьи из разных источников. У нас с 2018 года и до сих пор величина государственной социальной помощи не превышает 3,5 тыс. рублей на всю семью. Данным порядком предлагается убрать это ограничение, чтобы тело этой помощи формировалось только разницей между величиной прожиточного минимума и совокупным среднедушевым доходом семьи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты Станислава Борисенко.

Кроме того, в порядок вносятся дополнения, которые позволят существенно повысить размер выплат нуждающимся многодетным семьям.

Предлагается дополнить порядок еще одной мерой – на каждого ребенка несовершеннолетнего в семье, которая получает базовую часть выплаты госсоцпомощи, если в семье три-четыре ребенка доплачивать 0,25 от величины прожиточного минимума на ребенка, а если в семье пять и более детей – то 0,5. В деньгах эта семья с пятью детьми, если родители оба работают и получают заработную плату в размере МРОТ, получат помощь, увеличенную в 10,5 раз, — заявил директор Департамента труда и социальной защиты.

На эти цели в бюджете Севастополя на 2020 год предусмотрено 155 млн рублей. Дефицит средств оценивается в 20 млн рублей.

В Севастополе увеличен размер выплат многодетным малоимущим семьям. Существенно

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