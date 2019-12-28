В Севастополе в 2019 году ФЦП выполнена на 56%

О том, что по итогам 2019 года федеральная целевая программа «Социально-экономическое развития Крыма и Севастополя до 2022 года» в Севастополе выполнена на 56%, сообщил на пресс-конференции врио губернатора города Михаил Развожаев.

Сейчас у нас кассовое исполнение ФЦП порядка 62%, освоение 56% — это подтвержденный факт. Если бы все законтрактовали – это канализационные очистные сооружения «Южные», три больницы, это Камышовое шоссе в полном объеме, тогда было бы освоение около 100%, — цитирует РИА Новости Крым чиновника.

По словам Михаила Развожаева, в этом году не удалось заключить контракты на строительство канализационных очистных сооружений «Южные», технопарк «Гераклид» и больниц из-за недочетов при проектировании этих объектов. Чиновник отмечает: принято решение о перепроектировании объектов. Контракты с подрядчиками планируется заключить в 2020 году.

Построены же в рамках ФЦП в этом году в Севастополе парк Победы, школа-коллегиум, проведена газификация ряда районов города, ведется строительство седьмого участка трассы «Таврида».