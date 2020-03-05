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В Севастополе в 2019 году рост объема вкладов превысил общероссийские показатели
иллюстрация: yandex.net

В Севастополе в 2019 году рост объема вкладов превысил общероссийские показатели

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:19 05.03.2020

Объем банковских вкладов жителей Севастополя в 2019 году увеличился на 18%, и на начало текущего года составил около 33 млрд рублей. При этом вклады севастопольцев росли быстрее, чем в целом по Южному федеральному округу.

По ЮФО этот рост составил 8%, средний показатель по России — чуть больше 7%. На каждого жителя региона по данным на начало 2020 года приходится 73,5 тыс. рублей сбережений, что на 16,7 % больше, чем в прошлом году, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России.

Общий годовой прирост вкладов населения и депозитов предприятий Севастополя составил 18 %. Объем вкладов юридических лиц достиг 2,4 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем год назад.

Положительная динамика обусловлена ростом реальных доходов населения и улучшением финансового состояния организаций, — пояснил управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

В Севастополе в 2019 году рост объема вкладов превысил общероссийские показатели

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