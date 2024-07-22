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В Севастополе в 2024 году отремонтировали 99 дорог
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в 2024 году отремонтировали 99 дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:46 22.07.2024

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили ход ремонта автомобильных дорог в городе. На 99 объектах уже завершены ремонтные работы, их общая протяжённость – 46,7 км. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирована 131 дорога общей протяжённостью более 56 км. Также в городе продолжается установка знаков дорожного движения. «Севастопольский Автодор» в рамках содержания дорог и в соответствии с проектами устанавливает новые дорожные знаки и светофоры после того, как закончены ремонтные работы на дорогах. Всего в этом году разработано 513 проектов организации дорожного движения, реализовано 57, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента.

Также в городе устанавливают новые остановочные пункты.

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На базе дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры создана комиссия по определению приоритетности, необходимости и мест устройства остановочных пунктов. Приоритетность определяется исходя из социальной значимости остановки и технического состояния. Чтобы оценить состояние уже существующих и новых остановок, каждый квартал проводят мониторинг автобусных маршрутов, – отмечает Станислав Таматаев.

Всего в этом году в рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог запланировано установить 25 автопавильонов, из них 11 новых, а 14 заменят старые.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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