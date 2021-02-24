В Севастополе в ближайшее время заработает портал «Зелёный фонд»

В Правительстве Севастополя поясняют: портал «Зелёный фонд» сделает публичным механизм выдачи порубочных билетов и расходования средств на озеленение.

Главная задача, которую ставил по «Зеленому фонду» — публичный и прозрачный процесс компенсационных выплат и расходования средств на озеленение. Люди должны понимать, сколько денег пришло и как их использовали, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

В рамках проекта будет проведена инвентаризация всех зеленых насаждений города. Все данные будут заноситься на сайт.

Сумма компенсационной стоимости будет отображаться на портале. Она зависит от возраста дерева и ценности породы. Кроме того, при расчете применяются коэффициенты качественного состояния и функционального назначения зеленых насаждений, – отмечает директор Департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

По словам Юлии Гавриловой, в этом году заложены средства на компенсационное озеленение в размере 63 млн рублей.

ФГАОУ «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» разработал дендрологический ассортимент для озеленения города (в том числе для компенсационного). В основной перечень вошли кипарисы, можжевельники, лиственные деревья.

В рамках развития системы «Зеленый фонд» запланировано создание раздела «Сад памяти», в котором будут отражены данные о высаженных зеленых насаждениях, приуроченных к Году Памяти и Славы и иным значимым датам в истории города Севастополя и России.

Михаил Развожаев поручил подчинённым провести инвентаризацию исторических высадок:

Посмотрите архивы, где ранее высаживались памятные аллеи. Надо восстановить деревья и ухаживать за ними.