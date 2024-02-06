В Севастополе в двух чтениях приняли поправки в закон о мерах поддержки участников спецоперации

Сегодня на сессии Законодательного Собрания приняты поправки в закон Севастополя № 720-ЗС о социальной поддержке участников специальной военной операции.

Как я уже говорил, нам поступало много вопросов по поводу льгот для участников СВО. В частности, есть случаи, когда люди зарегистрированы в Севастополе, но контракты они заключали в других регионах страны и, соответственно, не получали льготы в нашем городе. Безусловно, это нужно было исправить, поэтому по моему поручению Правительство Севастополя подготовило поправки в действующий закон, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В перечень получателей льгот включены люди, которые добровольно прибыли в военкоматы или пункты отбора на военную службу по контракту и были направлены в воинские части, участвующие в спецоперации.

Это значит, что теперь льготы будут получать не только те севастопольцы, которые заключили контракт в своём городе, но и те, кто подписал контракты в других регионах, – отмечает глава города.

Также в перечень включены те, кто заключил контракты о пребывании в добровольческих формированиях, задействованных в специальной военной операции. И уточнены категории лиц, проходящих военную службу в войсках национальной гвардии.

За внесение изменений проголосовали все 22 присутствовавших на сессии депутата. Благодарю коллег из Законодательного Собрания за поддержку этих важнейших для нас поправок, – говорит губернатор.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя