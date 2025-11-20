В Севастополе в городские клумбы высадили 120 тысяч весенних цветов

С начала ноября сотрудники «Парков и скверов» высадили в клумбы города 120 тысяч луковиц весенних цветов.

Сегодня наша бригада работает на трех клумбах около автовокзала. Всего нужно нам высадить здесь более 24 тысяч тюльпанов. Следующей весной цветники заиграют пурпурными и розовыми цветами, — цитирует пресс-служба мастера участка «Парков и скверов» Татьяну Мошан.

В планах у учреждения высадить в этом году весенние цветы в новом месте — сквере «Корабел».

Помимо клумб у автовокзала специалисты высаживают цветы на Фиолентовском кольце и в парке Победы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя