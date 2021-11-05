В Севастополе в эти субботу и воскресенье пройдут массовые проверки водителей на трезвость

С целью пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в ближайшие субботу и воскресенье в Севастополе автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Только за октябрь текущего года сотрудники ГИБДД выявили 148 водителей в состоянии опьянения, в том числе 19 человек сели повторно за руль в нетрезвом виде, за что грозит уже уголовная ответственность. Всего с начала года в Севастополе установлено 1413 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, из них 245 – повторное управление транспортным средством водителями, уже будучи лишенными этого права, — сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.

Отмечается, что за 9 месяцев число ДТП на дорогах города сократилось на 34 %, погибших — на 25%, раненых — на 37,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо специальных рейдов сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактическое мероприятие #Севастополь_за_трезвое_вождение, к которому охотно присоединяются сотрудники различных ведомств, известные журналисты, политики и молодёжь. Совместно с автоинспекторами они призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция предупреждает:

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение данного права на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное аналогичное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Автоинспекторы Севастополя напоминают что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения, в том числе детей.