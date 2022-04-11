В Севастополе в летние оздоровительные лагеря отправится более 4000 детей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания поручил департаменту образования еще раз проработать вопрос обеспечения талантливых детей дополнительными путевками в «Артек» в летнее время.

По поводу «Артека» … Понятно, что есть квоты федеральные, но нужно еще раз посмотреть, чтобы талантливые дети получили путевки именно летом. Если нужно – подготовим обращение в Москву, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

За первые три месяца этого года отработано 984 заявки в МДЦ «Артек». В лагерь направлено 164 юных севастопольца.

Планируется, что детская оздоровительная кампания в Севастополе начнется 30 мая и продлится до 28 августа 2022 года. Кроме того, будет работать шесть пришкольных лагерей на базе школ №11, 14, 17, 57, 59 и образовательного центра «Бухта Казачья».

Также будут работать 50 тематических губернаторских трудовых отрядов по направлениям. Дети в возрасте от 14 до 17 лет смогут в среднем заработать за месяц около 13.800 рублей.

В представленном докладе опять не организованы трудовые лагеря по линии лесничества, городского хозяйства. Была задача департаменту городского хозяйства и Севприроднадору организовать места рабочие по экологическому направлению. Только департамент культуры и департамент образования организуют рабочие места, а там, где школьники могли бы принести реальную помощь городу – ничего не сделано. Посмотрите еще раз, – дал поручение подчинённым Михаил Развожаев.

Напомним, в реестре мест отдыха детей девять организаций – это три загородных детских оздоровительных лагеря: государственные «Ласпи» и «Горный», частный – «Алькадар». В 2022 году планируется оздоровление не менее 4 827 детей. Объем финансовых средств, запланированных из бюджета на 2022 год, составляет 177 млн рублей.

Продажа путевок в детские лагеря по акции стартовала 31 марта. Все детские лагеря принимают участие в программе детский кэшбэк. Родители, приобретая путевки, имеют право на возврат до 20 тыс. рублей на карту «МИР».