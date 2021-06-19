В Севастополе в ночь с 19 на 20 июня вновь отключат воду

Специалисты в Севастополе круглосуточно мониторят ситуацию по ликвидации последствий непогоды. Службы продолжают приводить город в порядок после стихии – убирают мусор и оставшиеся ветки от поваленных деревьев.

В целом, считаю, что все службы, задействованные в ликвидации последствий, справились со своей задачей. Это было достигнуто в результате грамотного, сплоченного, конструктивного взаимодействия всех ответственных лиц. Все руководители курсировали по городу, выявляли проблемные места, общались с населением, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Николая Жигулина. — Как и сегодняшней ночью, нам, наверное, предстоит все-таки ограничение по воде и этой ночью. Это связано с тем, что у нас идет очень мутный сток, взвесь глиняная поступает, мы эту воду не берем для водоснабжения города, занимаемся отбором воды из подземных источников, чтобы качество воды не упало. Отключение воды будет с 00:00 до 7:00 часов утра 20 июня.

Николай Жигулин отметил также и положительный эффект от сильных дождей – наполнение водоемов. Так, в озеро Гасфорта только за вчерашний день поступило около 4 тыс. кубометров воды – это даже больше, чем в свое время город забрал для налаживания водоснабжения. Увеличился объем и Чернореченского водохранилища. Сейчас он составляет 37 млн кубометров воды.

Мы фиксируем прибавление в нашем основном питьевом источнике города 8,5 млн кубов. Прогнозные данные нам говорят о том, что мы с легкостью проходим паводковый период 2021-22 годов без каких-либо ограничений с учетом большого количества туристов и гостей в нашем городе, — отмечает заместитель губернатора.

Несмотря на улучшение погоды, городские службы продолжают следить за развитием ситуации. Все выходные коммунальщики и дорожники будут работать в круглосуточном режиме.