В Севастополе в ночь с 25 на 26 июня будут ловить нетрезвых водителей

В ночь с 25 на 26 июня автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Профилактический рейд направлен на выявление правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание, которое согласно части 1 статьи 12.8 КоАП РФ влечет наложение штрафа на сумму 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное совершение данного нарушения водителя привлекут уже к уголовной ответственности, которая согласно части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, — сообщили в УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.



Госавтоинспекция Севастополя обращается ко всем жителям города, если вам стало о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим незамедлительно сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по городу Севастополю по телефонам: 8(8692) 738400, 8(8692) 738401 или по номеру 102.