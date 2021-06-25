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В Севастополе в ночь с 25 на 26 июня будут ловить нетрезвых водителей

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 20:00 25.06.2021

В ночь с 25 на 26 июня автоинспекторы проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Профилактический рейд направлен на выявление правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание, которое согласно части 1 статьи 12.8 КоАП РФ влечет наложение штрафа на сумму 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное совершение данного нарушения водителя привлекут уже к уголовной ответственности, которая согласно части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, — сообщили в УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя обращается ко всем жителям города, если вам стало о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим незамедлительно сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по городу Севастополю по телефонам: 8(8692) 738400, 8(8692) 738401 или по номеру 102.

В Севастополе в ночь с 25 на 26 июня будут ловить нетрезвых водителей

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