В Севастополе в первом в этом году субботнике приняли участие 2000 горожан

Сегодня в Севастополе прошёл первый в этом сезоне субботник. Сотрудники Правительства и горожане работали на 33 локациях — приводили в порядок зелёные зоны, территории у памятников и обелисков, воинские захоронения. Участники чистили территории, косили траву, срезали сухие ветки, убирали мусор – весь собранный мусор собрали и вывезли. Всего сегодня в субботнике участвовали почти 2000 человек.

Очень здорово, что такие мероприятия стали семейными: многие приводят своих детей, которые помогают взрослым наводить чистоту. А сегодня на одну из локаций привели даже кота Викинга. Благодарю всех, кто сегодня помог сделать наш город чище, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города.