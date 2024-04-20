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В Севастополе в первом в этом году субботнике приняли участие 2000 горожан
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе в первом в этом году субботнике приняли участие 2000 горожан

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:06 20.04.2024

Сегодня в Севастополе прошёл первый в этом сезоне субботник. Сотрудники Правительства и горожане работали на 33 локациях — приводили в порядок зелёные зоны, территории у памятников и обелисков, воинские захоронения.  Участники чистили территории, косили траву, срезали сухие ветки, убирали мусор – весь собранный мусор собрали и вывезли. Всего сегодня в субботнике участвовали почти 2000 человек.

Очень здорово, что такие мероприятия стали семейными: многие приводят своих детей, которые помогают взрослым наводить чистоту. А сегодня на одну из локаций привели даже кота Викинга. Благодарю всех, кто сегодня помог сделать наш город чище, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города. 

источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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