Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе — в поле у реки Бельбек — обнаружили снаряды времён ВОВ

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе - в поле у реки Бельбек - обнаружили снаряды времён ВОВ

В Севастополе — в поле у реки Бельбек — обнаружили снаряды времён ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:21 06.04.2020

В Севастополе боеприпасы периода 1941-1945 годов в поле у реки Бельбек обнаружили рабочие.

Саперы инженерно-технической группы севастопольского ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю обследовали предметы, найденные при проведении весенних земельных работ. Росгвардейцы установили, что рабочие обнаружили 76-мм неразорвавшиеся артиллерийский снаряд, гранату Ф-1 и минный взрыватель – все боеприпасы относятся к  периоду Великой Отечественной войны. С первых и практически до последних дней второй героической обороны Севастополя на этом участке фронта шли  ожесточенные бои, и до сих пор в прибрежной зоне реки Бельбек находят свидетельства сражений. Взрывотехники ОМОН передали боеприпасы специалистам управления МЧС по г. Севастополю для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: ОМОН «Беркут»

В Севастополе - в поле у реки Бельбек - обнаружили снаряды времён ВОВ

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.