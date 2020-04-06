В Севастополе — в поле у реки Бельбек — обнаружили снаряды времён ВОВ

В Севастополе боеприпасы периода 1941-1945 годов в поле у реки Бельбек обнаружили рабочие.

Саперы инженерно-технической группы севастопольского ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю обследовали предметы, найденные при проведении весенних земельных работ. Росгвардейцы установили, что рабочие обнаружили 76-мм неразорвавшиеся артиллерийский снаряд, гранату Ф-1 и минный взрыватель – все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны. С первых и практически до последних дней второй героической обороны Севастополя на этом участке фронта шли ожесточенные бои, и до сих пор в прибрежной зоне реки Бельбек находят свидетельства сражений. Взрывотехники ОМОН передали боеприпасы специалистам управления МЧС по г. Севастополю для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.