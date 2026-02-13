В Севастополе в рамках акции «Зелёная улица» высадят порядка 300 деревьев

На улице Семипалатинской завершена высадка зеленых насаждений в рамках городской акции «Зеленая улица». Здесь высажено 146 деревьев — это самый большой объем озеленения среди объектов акции. Акция стартовала в декабре прошлого года и продлится до ноября текущего года. Ранее работы были выполнены на улице Гоголя, в настоящее время завершена высадка на улице Фадеева.

На улице Семипалатинской в рамках акции представлены не только хвойные, но и лиственные породы. Также впервые высажен кустарник барбарис Тунберга. Выбор растений осуществлялся с учетом рельефа местности и уже растущих на местности растений, — сообщила заместитель начальника управления — начальник отдела регулирования природопользования и государственного учета департамента природных ресурсов и экологии Вера Толкачева.

Барбарис Тунберга выбран как морозо- и засухоустойчивое растение, которое будет выполнять функцию живой изгороди, отделяющей тротуар от проезжей части.

Всего в рамках акции планируется высадить около 300 деревьев. С апреля начнутся регулярные уходные работы, включая полив, подвязку и подкормку зеленых насаждений.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя