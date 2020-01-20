В Севастополе в траншее теплотрассы обнаружено тело человека

18 января, в 17:41 на пульт оперативного дежурного ГКУ ЦГЗ г. Севастополя поступил сигнал о пострадавшем, который находился в траншее теплотрассы и не подавал признаков жизни.

Спасатели поисково-спасательного отряда, прибыв на место происшествия, обнаружили тело мужчины в районе проведения ремонтных работ по ул. Героев Сталинграда. Для выяснения обстоятельств на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, после чего спасатели оказали помощь в транспортировке тела из труднодоступного места, — сообщили спасатели.

В обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители.

Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.