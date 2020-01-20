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В Севастополе в траншее теплотрассы обнаружено тело человека

В Севастополе в траншее теплотрассы обнаружено тело человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 17:54 20.01.2020

18 января, в 17:41 на пульт оперативного дежурного ГКУ ЦГЗ г. Севастополя поступил сигнал о пострадавшем, который находился в траншее теплотрассы и не подавал признаков жизни.

Спасатели поисково-спасательного отряда, прибыв на место происшествия, обнаружили тело мужчины в районе проведения ремонтных работ по ул. Героев Сталинграда.  Для выяснения обстоятельств на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, после чего спасатели оказали помощь в транспортировке тела из труднодоступного места, — сообщили спасатели.

В обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители.

В Севастополе в траншее теплотрассы обнаружено тело человека

Фото: ГКУ ЦГЗ г. Севастополя.

 

В Севастополе в траншее теплотрассы обнаружено тело человека

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