В Севастополе в выходные дни будут «ловить» нетрезвых водителей

В Севастополе в выходные дни проходит профилактическое мероприятие «Трезвый водитель».

Цель операции – выявление и профилактика случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательных работ вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.