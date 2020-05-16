В Севастополе в выходные дни будут «ловить» нетрезвых водителей

В Севастополе в выходные дни проходит профилактическое мероприятие «Трезвый водитель».
Цель операции – выявление и профилактика случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательных работ вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения:
Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните в полицию по телефону 112 или в дежурную часть ГИБДД — 738 400 (01). Уважаемые водители! Госавтоинспекция призывает: не подвергайте свою жизнь опасности и жизни других участников дорожного движения.
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