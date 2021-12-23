В Севастополе ведется строительство более 470 объектов

Одной из главных тем в ходе Большой пресс-конференции Президента РФ стал вопрос развития экономики в период пандемии коронавируса. Владимир Путин отметил, что несмотря на трудности, в России уровень спада экономики составил всего 3%. При этом, даже наблюдался рост некоторых показателей.

Мы столкнулись с вынужденными ограничениями в экономике и социальной сфере. Экономика России оказалась более мобилизованной и готовой к шокам пандемии, чем многие развитые экономики мира. У нас рекордные показатели в стройке – 90 млн кв. метров – впервые такой результат достигнут в России, — подчеркнул Глава государства.

В Севастополе на сегодняшний день ведется строительство более 470 объектов, из которых 277 – в рамках федеральной целевой программы и 197 – по соглашению с Правительством Москвы.

Также у нас в городе реализуются мероприятия в рамках национальных проектов – это и объекты спорта, медицинские, образовательные учреждения, инженерная инфраструктура. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию и рост цен на стройматериалы, темпы строительства в Севастополе не снижались, — прокомментировал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

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