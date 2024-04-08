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В Севастополе ветераны боевых действий СВО и члены их семей смогли пройти диспансеризацию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе ветераны боевых действий СВО и члены их семей смогли пройти диспансеризацию

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:05 08.04.2024

В преддверии Всемирного дня здоровья для ветеранов боевых действий СВО и членов их семей провели углублённую диспансеризацию. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между севастопольским филиалом фонда «Защитники Отечества» и департаментом здравоохранения города. Диспансеризация проводилась на базе поликлиники № 2 городской больницы № 1.

Диспансеризация ветеранов спецоперации позволит выявить заболевания на начальной стадии, тем самым необходимая медицинская помощь нашим ветеранам СВО будет оказана своевременно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя руководителя по медицинскому сопровождению филиала фонда Николая Манькова.

Сегодня в Дне здоровья приняли участие около 50 ветеранов и членов семей участников СВО.

На диспансеризацию меня пригласил социальный координатор фонда «Защитники Отечества». Всё время стараюсь самостоятельно ходить в поликлинику, если что-то тревожит по здоровью, но раз уж организовали отдельно День здоровья, конечно, пришёл. Всё очень хорошо организовано, есть маршрутный лист пациента, понятно, к какому специалисту и в какой кабинет обращаться. Что хочу отметить: сегодня для нас организовали не просто  диспансеризацию, а также и приём узких специалистов, к которым без направления терапевта, к примеру, не попасть. А в этот раз всё за один день, и анализы, и ЭКГ, и врачи — это очень удобно. Чувствуется забота фонда и заинтересованность больницы. Спасибо за организацию фонду «Защитники Отечества» и городской больнице № 1, — говорит ветеран боевых действий.

Такая диспансеризация для ветеранов специальной военной операции будет продолжена.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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