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В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:24 03.09.2020

Гостями юных спортсменов стали лидеры «Добровольца» и «Здоровых сил Севастополя».

В Севастополе после капремонта вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость». История эта длилась с прошлого года, назывались совсем иные сроки сдачи объекта, но подвел подрядчик, которого, в конце концов, заменили. ДЮК «Молодость» — самый большой центр молодежного досуга в Гагаринском районе города (расположен на ул. Косарева. Новые современные спортивные и образовательные пространства стали настоящим подарком к новому учебному году.

В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

Гостями «Дня открытых дверей» детско-юношеского клуба стали лидеры и активисты Общественного Движения «Доброволец»  и объединения «Здоровые Силы Севастополя».

В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

Руководитель ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков и координатор «Здоровых Сил Севастополя» Александр Молодцов, вместе с начальником управления по делам молодёжи и спорта правительства Севастополя Сегеем Резниченко и известным тренером Федерации бокса Севастополя Владиславом Дашевским ознакомились со всеми направлениями работы клуба, посетили уютные аудитории и спортивные локации, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

Общественники уверены: неподдельный интерес родителей и детей района к обновленному ДЮК «Молодость» говорит о том, что клуб будет очень востребован и принесёт огромную пользу в досуговой занятости молодёжи.

В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

В Севастополе вновь открылся детско-юношеский клуб «Молодость»

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