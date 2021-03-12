Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе во время рейда «Бахус» автоинспекторы выявили трёх нетрезвых водителей

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе во время рейда «Бахус» автоинспекторы выявили трёх нетрезвых водителей
Фото: ГИБДД

В Севастополе во время рейда «Бахус» автоинспекторы выявили трёх нетрезвых водителей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:08 12.03.2021

В Севастополе Госавтоинспекция провела утреннюю операцию «Бахус». Итог: трое нарушителей начали рабочий день водителями, а продолжили (и надолго) пешеходами.

В отношении водителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Напоминаем, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 264 прим. 1 в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — сообщили в ГИБДД.

Также автоинспекторы во время рейда составили девять административных материалов за другие нарушения Правил дорожного движения.

В Севастополе во время рейда «Бахус» автоинспекторы выявили трёх нетрезвых водителей

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.