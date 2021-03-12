В Севастополе во время рейда «Бахус» автоинспекторы выявили трёх нетрезвых водителей

В Севастополе Госавтоинспекция провела утреннюю операцию «Бахус». Итог: трое нарушителей начали рабочий день водителями, а продолжили (и надолго) пешеходами.

В отношении водителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Напоминаем, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 264 прим. 1 в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — сообщили в ГИБДД.