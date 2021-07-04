В Севастополе воюют с непогодой. Власти просят горожан сидеть дома

На Севастополь обрушилась непогода — ливень льёт с вечера субботы. Сотрудники Департамента городского хозяйства и подведомственных учреждений дежурили всю ночь и в настоящее время чистят, вывозят свалки, убирают.
Работают четыре бригады Водоканала, две энергетические компании. Около 200 человек в настоящий момент чистят ливневки. Управляющие компании проводят обследование территорий и осматривают кровли. Ситуация под контролем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента Евгения Горлова.
Напомним, по данным Водоканала по состоянию на 13:00 воскресенья очищено 95 ливневых решеток и более 20 м лотков ливневой канализации.
Проблемные места, подверженные скоплению воды, взяты на особый контроль. Это Шевченко, 50, проспект Октябрьской революции, 52 и 8, площадь Ревякина, ул. Портовая в районе железнодорожного вокзала, ул. Шевкопляса, 7а. Вода на этих объектах не скапливается.
Оперативный штаб обращается к севастопольцам с просьбой не выезжать без надобности из дома в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах не исключены селевые потоки, — подчёркивают в Правительстве Севастополя.
Для ликвидации последствий непогоды на автомобильных дорогах призываем обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 (8692) 45-56-72, а также в Единую диспетчерскую службу Севастополя — 122.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..