В Севастополе воюют с непогодой. Власти просят горожан сидеть дома

На Севастополь обрушилась непогода — ливень льёт с вечера субботы. Сотрудники Департамента городского хозяйства и подведомственных учреждений дежурили всю ночь и в настоящее время чистят, вывозят свалки, убирают.

Работают четыре бригады Водоканала, две энергетические компании. Около 200 человек в настоящий момент чистят ливневки. Управляющие компании проводят обследование территорий и осматривают кровли. Ситуация под контролем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента Евгения Горлова.

Напомним, по данным Водоканала по состоянию на 13:00 воскресенья очищено 95 ливневых решеток и более 20 м лотков ливневой канализации.

Проблемные места, подверженные скоплению воды, взяты на особый контроль. Это Шевченко, 50, проспект Октябрьской революции, 52 и 8, площадь Ревякина, ул. Портовая в районе железнодорожного вокзала, ул. Шевкопляса, 7а. Вода на этих объектах не скапливается.

Оперативный штаб обращается к севастопольцам с просьбой не выезжать без надобности из дома в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах не исключены селевые потоки, — подчёркивают в Правительстве Севастополя.

Для ликвидации последствий непогоды на автомобильных дорогах призываем обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 (8692) 45-56-72, а также в Единую диспетчерскую службу Севастополя — 122.