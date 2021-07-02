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В Севастополе восстанавливают Торопову дачу
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе восстанавливают Торопову дачу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 02.07.2021

Напомним, в результате обильных осадков на дамбе «Тороповой дачи» образовались промывы.

Подрядная организация ведет аварийно-восстановительные работы на четырех гидротехнических сооружениях, в том числе и на сооружении пруда «Торопова дача». В целях безопасности во время проведения  восстановительных работ принято решение временно закрыть место отдыха для посещения, — отмечают в Департаменте природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя. 

Сотрудники государственного учреждения  «Экоцентр»  мониторят ситуацию. По словам директора организации Владимира Торчинского, выполнены работы по расширению и расчистке водоотводящего канала на протяжении 70 м, а также расчищен от растительности верховой откос на протяжении 70 м и низовой откос на расстоянии 50 м.

Также предусмотрено выполнение работ по планировке территории, уплотнение водоотводящего канала с 2-х сторон грунтом и присыпка камнем. Работы планируется завершить к середине июля», — отметил Владимир Турчинский.

Аварийно-восстановительные работы также выполняются работы на прудах Туристский, Новобобровский и в с. Подгорное.

В Севастополе восстанавливают Торопову дачу

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