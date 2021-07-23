penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе вовсю продают арбузы и дыни. Где купить?

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Севастополе вовсю продают арбузы и дыни. Где купить?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе вовсю продают арбузы и дыни. Где купить?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:31 23.07.2021

Приобрести арбузы и дыни в Севастополе можно на рынках, ярмарках выходного дня, в розничных торговых сетях, а также на бахчевых развалах – это места, специализирующиеся на продаже бахчевых.  С середины июля официально работает 21 такая точка. Сегодня бахчевые развалы посетил

В этом году, как и все другие торговые объекты, эти точки внесены в схему НТО. В мае текущего года были разыграны аукционы и заключен 21 договор. Все эти точки только за сезон приносят в городской бюджет порядка 1,7 миллионов рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Максима Рожкова.

По словам чиновника, не следует приобретать бахчевые на стихийных рынках и у автомобильных дорог: там продукты продаются, как правило, без разрешительных документов.

За несанкционированную торговлю в неустановленных местах предполагается штраф до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении – проводится закрытие торговой точки, вплоть до демонтажа», – уточнил первый заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

На территории Севастополя бахчевые развалы организуются уже третий год подряд. В 2019 году на таких точках было реализовано около 450-500 тонн арбузов и дынь, в 2020 году – 550-600 тонн. В планах на 2021 год – продать около 700 тонн бахчевых культур.

Бахчевые развалы организованы по следующим адресам.

Гагаринский район:

  • ул. Бориса Михайлова, 11;
  •  ул. Александра Косарева, 2;
  • ул. Тараса Шевченко, 39;
  • ул. Тараса Шевченко, 47;
  • ул. Отрадная, в районе СТ «Сокол»;
  • Фиолентовское шоссе, в районе остановки «Автобат»;
  • Казачинское шоссе, в районе завода «ЖБИ».

Ленинский район:

  • пр-т Генерала Острякова, 155А;
  • пр-т Генерала Острякова, 178;
  • пр-т Генерала Острякова, 211;
  • ул. Хрусталева, 31 (в районе магазина «Юность»).

Балаклавский район:

  • ул. Крестовского, 45.

Инкерман:

  • ул. Чернореченская (в районе ж/д переезда).

Нахимовский район:

  • ул. Федоровская (в районе остановки «Любимовка»);
  • ул. Громова, 56;
  • пр-т Победы (в районе остановки «Виктория»);
  • пр-т Победы (троллейбусное кольцо);
  • пр-т Победы, 4;
  • Лабораторное шоссе (в районе остановки «Памятник»);
  • ул. Горпищенко, 39;
  • ул. Горпищенко, 116.

В Севастополе вовсю продают арбузы и дыни. Где купить?

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.