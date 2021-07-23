В Севастополе вовсю продают арбузы и дыни. Где купить?

Приобрести арбузы и дыни в Севастополе можно на рынках, ярмарках выходного дня, в розничных торговых сетях, а также на бахчевых развалах – это места, специализирующиеся на продаже бахчевых. С середины июля официально работает 21 такая точка. Сегодня бахчевые развалы посетил
В этом году, как и все другие торговые объекты, эти точки внесены в схему НТО. В мае текущего года были разыграны аукционы и заключен 21 договор. Все эти точки только за сезон приносят в городской бюджет порядка 1,7 миллионов рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Максима Рожкова.
По словам чиновника, не следует приобретать бахчевые на стихийных рынках и у автомобильных дорог: там продукты продаются, как правило, без разрешительных документов.
За несанкционированную торговлю в неустановленных местах предполагается штраф до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении – проводится закрытие торговой точки, вплоть до демонтажа», – уточнил первый заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.
На территории Севастополя бахчевые развалы организуются уже третий год подряд. В 2019 году на таких точках было реализовано около 450-500 тонн арбузов и дынь, в 2020 году – 550-600 тонн. В планах на 2021 год – продать около 700 тонн бахчевых культур.
Бахчевые развалы организованы по следующим адресам.
Гагаринский район:
- ул. Бориса Михайлова, 11;
- ул. Александра Косарева, 2;
- ул. Тараса Шевченко, 39;
- ул. Тараса Шевченко, 47;
- ул. Отрадная, в районе СТ «Сокол»;
- Фиолентовское шоссе, в районе остановки «Автобат»;
- Казачинское шоссе, в районе завода «ЖБИ».
Ленинский район:
- пр-т Генерала Острякова, 155А;
- пр-т Генерала Острякова, 178;
- пр-т Генерала Острякова, 211;
- ул. Хрусталева, 31 (в районе магазина «Юность»).
Балаклавский район:
- ул. Крестовского, 45.
Инкерман:
- ул. Чернореченская (в районе ж/д переезда).
Нахимовский район:
- ул. Федоровская (в районе остановки «Любимовка»);
- ул. Громова, 56;
- пр-т Победы (в районе остановки «Виктория»);
- пр-т Победы (троллейбусное кольцо);
- пр-т Победы, 4;
- Лабораторное шоссе (в районе остановки «Памятник»);
- ул. Горпищенко, 39;
- ул. Горпищенко, 116.
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