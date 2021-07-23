В Севастополе вовсю продают арбузы и дыни. Где купить?

Приобрести арбузы и дыни в Севастополе можно на рынках, ярмарках выходного дня, в розничных торговых сетях, а также на бахчевых развалах – это места, специализирующиеся на продаже бахчевых. С середины июля официально работает 21 такая точка. Сегодня бахчевые развалы посетил

В этом году, как и все другие торговые объекты, эти точки внесены в схему НТО. В мае текущего года были разыграны аукционы и заключен 21 договор. Все эти точки только за сезон приносят в городской бюджет порядка 1,7 миллионов рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Максима Рожкова.

По словам чиновника, не следует приобретать бахчевые на стихийных рынках и у автомобильных дорог: там продукты продаются, как правило, без разрешительных документов.

За несанкционированную торговлю в неустановленных местах предполагается штраф до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении – проводится закрытие торговой точки, вплоть до демонтажа», – уточнил первый заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка.

На территории Севастополя бахчевые развалы организуются уже третий год подряд. В 2019 году на таких точках было реализовано около 450-500 тонн арбузов и дынь, в 2020 году – 550-600 тонн. В планах на 2021 год – продать около 700 тонн бахчевых культур.

Бахчевые развалы организованы по следующим адресам.

Гагаринский район:

ул. Бориса Михайлова, 11;

ул. Александра Косарева, 2;

ул. Тараса Шевченко, 39;

ул. Тараса Шевченко, 47;

ул. Отрадная, в районе СТ «Сокол»;

Фиолентовское шоссе, в районе остановки «Автобат»;

Казачинское шоссе, в районе завода «ЖБИ».

Ленинский район:

пр-т Генерала Острякова, 155А;

пр-т Генерала Острякова, 178;

пр-т Генерала Острякова, 211;

ул. Хрусталева, 31 (в районе магазина «Юность»).

Балаклавский район:

ул. Крестовского, 45.

Инкерман:

ул. Чернореченская (в районе ж/д переезда).

Нахимовский район: