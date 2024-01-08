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В Севастополе возбудили уголовное дело по очередному глэмпингу
фото: прокуратура Севастополя

В Севастополе возбудили уголовное дело по очередному глэмпингу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:27 08.01.2024

По материалам прокурорской проверки, сообщает «Севастопольская газета», возбуждено уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории в Ласпи.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о защите особо охраняемых природных территориях. Установлено, что на земельном участке, предоставленном в аренду юридическому лицу, осуществляющему деятельность в сфере гостиничного бизнеса и рекреации, весной 2023 размещены свайные бетонированные конструкции — два недостроенных сооружения туристического назначения — глэмпинги.

Данный участок находится в границах особо охраняемой природной территории — природного ландшафтного заказника регионального значения «Ласпи», где строительство запрещено. Указанными действиями городу Севастополю причинен ущерб в размере свыше 1,1 млн рублей.

Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

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Ранее сообщалось, что в Ласпи с нарушениями и прямо на обрыве был построен другой глэмпинг — из 11 двухэтажных домиков. Расследование, как он там возник без ливневых стоков и локальных очистных сооружений, ведет Следственный комитет.

Севастополь в 2022 году получил 150 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Управление туризма выдавало гранты на «создание модульных некапитальных средств размещения» — глэмпингов. Предполагалось, что при такой поддержке будет построено не менее 99 модульных средств размещения. Размер компенсации на один модуль — гламурный шатер или фанерный домик — до 1,5 млн рублей. В рамках одного проекта нужно построить не менее десяти круглогодичных модулей.

Но почему-то большинство грантовых глэмпингов (построенных и непостроенных из-за возмущений горожан) размещались в самых неподходящих для этого местах: в охраняемых природных территориях — урочищах Ласпи и Батилиман, а также в районе городского парка «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя.

источник: «Севастопольская газета»

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