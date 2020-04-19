В Севастополе впервые состоится Открытый всероссийский марафон «Медиагайд 1.0»

20 апреля детский технопарк «Кванториум» Севастополя запускает Открытый всероссийский марафон «Медиагайд 1.0». За 5 дней участники пройдут путь от знакомства до съемок собственных историй. Гости марафона (фотографы, журналисты, издатели, режиссеры, художники) поделятся своими историями и опытом. Будут включения из разных городов, в том числе и из Лондона. Участникам марафона предстоит ежедневное знакомство с разными темами и выполнение творческих заданий, опубликованных в группе https://vk.com/mediadreamteam . В программе предусмотрены обсуждения получившихся работ и определение самых интересных решений.

Марафон мы организовываем в Севастополе, но для всех регионов России в режиме онлайн. Наш город морской и очень хотелось это отразить в оформлении. У нас есть два символа марафона: маяк и чайка. Маяк символизирует верный путь и надежду, а чайка — независимость и чувство свободы, высоту духа, легкость и полет души. Нам очень хочется дать ребятам заряд позитивного настроения и оказать поддержку. Мы верим, что каждый из них талантлив, нужно только научить их развивать свой творческий потенциал, — отметила организатор марафона Анастасия Вакарчук.

Марафон продлится до 24 апреля. Вечером этого дня будут подведены итоги марафона и станут известны имена победителей в конкурсе промороликов «Медиагайд 1.0».

Расписание

20.04 пн. Разминка. Знакомство и нетворкинг.

21.04 вт. Старт. Настрой на работу. Вдохновение и планирование на старте.

22.04 ср. Внимание к фотографии. Учимся наблюдать и снимать.

23.04 чт. Видеомарш. Создаем свою историю.

24.04 пт. Финиш. Подведение итогов.

Конкурс промороликов «Медиагайд 1.0»

Организаторы предлагают участникам снять свой проморолик для Открытого всероссийского марафона «Медиагайд 1.0». Возраст конкурсантов от 10 лет до 21 года. Хронометраж промо — не более 2 минут. Видео должно быть горизонтальным, с разрешением 1280х720 (если будет больше, не страшно).

Прием работ завершается 23 апреля в полночь (по московскому времени).

Все участники конкурса обязательно проходят регистрацию https://forms.gle/PP3SPyAgwGT7cEf98 .