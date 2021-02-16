В Севастополе вручили ключи от квартир в доме для реабилитированных народов

По словам Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, вручение квартир новоселам дома для реабилитированных народов — очень важное событие.

Когда я приехал в Севастополь, одна из первых проблем, о которых узнал –дом, который много лет вам обещали построить. Для меня было важно, чтобы вы отпраздновали новоселье и сегодня люди, которые были в очереди, начали получать ключи. Невероятные эмоции. Государство свои обязательства выполнило, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

К сдаче дома строители благоустроили всю прилегающую территорию.

Напомним, планы построить дом для реабилитированных народов были еще в 2007 году, но проекту не суждено было свершиться. Строительство дома началось только после воссоединения Севастополя с Россией. Объект строился по Федеральной целевой программе. В девятиэтажке на улице Комбрига Потапова построено 99 квартир.

Дом был непростой: проблемы с проектом, финансированием. Пришлось индексировать смету и дополнительно выделять средства, в том числе из регионального бюджета. Я сегодня испытываю глубокое удовлетворение, потому что это дело сделано, точка поставлена, можно идти дальше, – отмечает Михаил Развожаев.

Жильцы дома смогут приватизировать свои квартиры по упрощенной процедуре.

Это можно сделать уже на следующий день после получения договора социального найма, – заявил Михаил Развожаев.

Председатель РОО «Объединение крымских татар севастопольского региона «Ак-Яр» Энвер Мамутдинов от лица очередников поблагодарил Губернатора за достройку дома:

Его называли «домом исчезающей надежды». Многие люди не верили, что этот дом будет достроен. Полтора года назад, когда я с Михаилом Владимировичем познакомился, спросил по поводу очередников. Он сказал: «Наберись чуть-чуть терпения. Даю слово! Разберусь с данной проблемой». Я благодарен Губернатору за то, что он не спешит давать обещания, но если их дает – выполняет.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя