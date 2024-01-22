В Севастополе – всего 20 водовозок

О непростой ситуацией с подачей воды в Севастополе мы подробно рассказали ЗДЕСЬ. Есть и еще одна «сторона медали», вызывающая массовые жалобы горожан в соцсетях и по телефону. Это работа водовозок. И тут (не оправдывая коммунальщиков) стоит осознать несколько цифр.

В городе сейчас работает 20 водовозок. Это с учетом 6 машин, которые по нашей просьбе прислал Совмин Крыма, и 8 машин, выделенных Минобороны. Я благодарю коллег за поддержку. Физически такое количество, безусловно, не может подъехать ко всем домам, поэтому просьба следить за графиком и выбирать ближайшие улицы к вашим адресам, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В среднем, одна водовозка перевозит 5 кубов (5 000 литров) воды. Итого, 20 водовозок (из них собственно севастопольского Водоканала — 6) перевозят 100 000 литров. В течение дня машина делает три-четыре «ходки» — значит речь идет, максимум, о 400 000 литров воды («подвозных»). На 400 000 человек населения Севастополя… по литру на человека. Так что оптимизм по поводу такого подвоза воды, скажем так, сдержанный.

Тем более очень много нареканий по графикам и точкам подвоза воды. Губернатор советует:

Оперативная и актуальная информация о подвозе воды публикуется в телеграм-канале Водоканала.

Вот последняя информация из «телеги» Водоканала:

На 21-30 22.01.2024 подвоз воды осуществляется:

— автоцистерны на месте

ул. Хрусталева 131

ул.Вакуленчука 53/3

СНТ «Планер2 «(р-н Фиолента )

ул. Жукова 102

ул.Токарева 18

ул.Комбрига Потапова 27

ул.Казачья 58,62 возле БМП

пр.Ген.Острякова 155-В у Кочерги

ул.Симферопольская 68

ул. Ген.Мельника 1

ул. Гагарина 18

с.Первомайка ул. Разьездная

ул.Коммунаров 4

Автоцистерны заправляются и выезжают

ул. М.Крылова 8- А

ул.Силаева 3

ул.Херсонская

ул.Умрихина

пер.Новикова 17

пр.Октябрьской революции 56,48

Все это явно не охват всего города. Насколько поправят ситуацию завтра анонсированные точки (14) бесплатной игры от «Водограя» и бутилированная вода от общественников и партийцев… Вот и команда Специального гуманитарного центра Крымской митрополии в Севастополе раздавала сегодня людям питьевую воду…

Короче говоря, на сегодня самый актуальный призыв в Севастополе: Есть возможность помочь ближним с водой – помогай.

Следующие сутки в Севастополе будут непростыми. Подачу воды (по самым оптимистическим данным) планируют наладить только к вечеру среды.