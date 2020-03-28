В Севастополе введены допмеры по предупреждению распространения коронавируса. До 1 июня

В Севастополе к ранее озвученным ограничениям, связанным с предупреждением распространения коронавируса — ЗДЕСЬ, введены дополнительные меры:

С 28 марта по 1 июня запрещается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, гостевых домах, оздоровительных детских лагерях, в иных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Для тех, кто уже живет в указанных местах должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Питание постояльцев должно быть организовано в пределах места проживания

Отменяется льготный проезд в автобусах, троллейбусах, катерах и паромах, следующих по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Это ограничение вводится с 28 марта до 14 апреля.

Желающим заключить брак во время карантина рекомендовано перенести регистрацию на более поздний срок или ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, включая сотрудников органа ЗАГС.

Департамент здравоохранения напоминает: всем, кто вернулся из других стран или регионов России, следует оставаться дома на двухнедельной самоизоляции и в обязательном порядке сообщить о себе в городской оперативный штаб по телефону +7 (8692) 41-77-07.

Также в городе работает волонтёрский штаб по вопросам адресной помощи пожилым людям, его телефон +7 (8692) 227-227.