В Севастополе введены допмеры по предупреждению распространения коронавируса. До 1 июня

В Севастополе к ранее озвученным ограничениям, связанным с предупреждением распространения коронавируса — ЗДЕСЬ, введены дополнительные меры:
- С 28 марта по 1 июня запрещается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, гостевых домах, оздоровительных детских лагерях, в иных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
- Для тех, кто уже живет в указанных местах должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Питание постояльцев должно быть организовано в пределах места проживания
- Отменяется льготный проезд в автобусах, троллейбусах, катерах и паромах, следующих по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Это ограничение вводится с 28 марта до 14 апреля.
- Желающим заключить брак во время карантина рекомендовано перенести регистрацию на более поздний срок или ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, включая сотрудников органа ЗАГС.
Департамент здравоохранения напоминает: всем, кто вернулся из других стран или регионов России, следует оставаться дома на двухнедельной самоизоляции и в обязательном порядке сообщить о себе в городской оперативный штаб по телефону +7 (8692) 41-77-07.
Также в городе работает волонтёрский штаб по вопросам адресной помощи пожилым людям, его телефон +7 (8692) 227-227.