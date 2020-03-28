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В Севастополе введены допмеры по предупреждению распространения коронавируса. До 1 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:34 28.03.2020

В Севастополе к ранее озвученным ограничениям, связанным с предупреждением распространения коронавируса — ЗДЕСЬ, введены дополнительные меры:

  • С 28 марта по 1 июня запрещается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, гостевых домах, оздоровительных детских лагерях, в иных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
  • Для тех, кто уже живет в указанных местах должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Питание постояльцев должно быть организовано в пределах места проживания
  • Отменяется льготный проезд в автобусах, троллейбусах, катерах и паромах, следующих по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Это ограничение вводится с 28 марта до 14 апреля.
  • Желающим заключить брак во время карантина рекомендовано перенести регистрацию  на более поздний срок или ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, включая сотрудников органа ЗАГС.

Департамент здравоохранения напоминает: всем, кто вернулся из других стран или регионов России, следует оставаться дома на двухнедельной самоизоляции и в обязательном порядке сообщить о себе в городской оперативный штаб по телефону +7 (8692) 41-77-07.

Также в городе работает волонтёрский штаб по вопросам адресной помощи пожилым людям, его телефон +7 (8692) 227-227.

В Севастополе введены допмеры по предупреждению распространения коронавируса. До 1 июня

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