В Севастополе ввели в эксплуатацию дорогу «Проспект Античный – улица Челнокова»  

В Севастополе после завершения капитального ремонта дорога «Проспект Античный – улица Челнокова» введена в эксплуатацию. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнила подрядная организация «Агрий», уточнили в региональном правительстве.

В ходе ремонта на объекте заменили дорожную одежду, освещение, установили дорожные знаки, пешеходные ограждения и автопавильоны, нанесли разметку. Со стороны набережной Омеги на всем протяжении участка обустроили тротуары и велодорожки. При этом каждый этап работ проводился со строгим соблюдением требований нормативных документов: использованные материалы имеют паспорта и сертификаты, а также заключения испытательной лаборатории о соответствии, — отметили в правительстве Севастополя.

В 2021 году в рамках национального проекта капитальный ремонт выполнен также на участках дорог по улицам Галины Петровой, Колобова, Железнякова. Всего в программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 году — ремонт 76 дорог общей протяженностью 54,5 км.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.