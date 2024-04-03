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В Севастополе выберут лучшего предпринимателя

В Севастополе выберут лучшего предпринимателя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:58 03.04.2024

Севастопольский центр «Мой бизнес» объявил конкурс «Лучший предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Конкурс «Лучший предприниматель года» проводится во второй раз. Его цель – популяризация успешного опыта ведения бизнеса в направлении малого и среднего предпринимательства. В регионе это единственный конкурс с качественной и эффективной оценкой всех показателей развития бизнеса. Приглашаю предпринимателей Севастополя принять в нём активное участие, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Конкурс пройдёт в следующих номинациях:

  • «Лучший предприниматель года в сфере торговли 2023»;
  • «Лучший предприниматель года в сфере сельского хозяйства 2023»;
  • «Лучший предприниматель года в сфере услуг 2023»;
  • «Лучший предприниматель года в сфере производства 2023»;
  • «Лучший предприниматель года в сфере гостеприимства 2023»;
  • «Лучший предприниматель года в сфере индустрии красоты 2023»;
  • «Успешный старт 2023»;
  • «Экспортёр года 2023».
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Приём заявок осуществляется до 10:00 2 мая по адресу электронной почты info@mb92.ru. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте центра «Мой бизнес» по ссылке: https://mb92.ru/.

Победители конкурса будут объявлены и награждены дипломами и памятными призами в центре «Мой бизнес» 24 мая, в преддверии Дня российского предпринимательства.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин и курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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