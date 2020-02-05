В Севастополе выявляют нарушителей правил обращения со строительными отходами

В Севастополе межведомственный рейд по выявлению нарушений правил обращения со строительными отходами состоялся сегодня. В мероприятии приняли участие представители Департамента городского хозяйства, Севприроднадзора, ГИБДД, общественники. Нарушения зафиксированы в районе Инкерманского карьера. По словам заместителя начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Вадима Писляка ранее на этой территории уже были зафиксированы нарушения при проведении контрольного мероприятия совместно с представителями прокуратуры города Севастополя и Росприроднадзором.

У нас появилась информация, что на данной территории продолжается незаконная деятельность. Здесь идет переработка строительных отходов. Эти работы ведутся незаконно. Организация, осуществляющая эту деятельность, не предоставила документы, подтверждающие законность своих действий, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Вадима Писляка.

По словам специалиста, согласно публичной кадастровой карте у данной организации в аренде только земельный участок в границах карьера, поэтому данная территория, где ведется на сегодня деятельность, является городской.

Все выявленные нарушения мы заактируем и будем возбуждать административное расследование в рамках которого будут установлены нарушители, которых будут привлекать к административной ответственности. Нарушителям, если это юридическое лицо, грозит штраф в размере от 100 до 350 тысяч рублей, если правонарушение осуществлено повторно в течение года, то штраф применяется в двукратном размере. Также предусмотрено административное взыскание на должностное лицо, — отметил Вадим Писляк.

Такие межведомственные рейды, говорят специалисты, будут регулярными.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя