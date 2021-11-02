В Севастополе вынесен приговор по делу об убийстве. Присяжные откровенно пожалели преступника

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, 1969 года рождения. Вердиктом коллегии присяжных заседателей он признан виновным в причинении смерти местной жительницы 1976 года рождения.

Установлено, что женщина была сожительницей злоумышленника, который страдал алкогольной зависимостью. В июле 2018 года в вечернее время они совместно распивали спиртные напитки в квартире, где проживали. Однако в результате произошедшего конфликта она ушла, после чего мужчина на почве ревности решил совершить ее убийство. Для этого он взял из дома кухонный нож и вышел на ее поиски. Обнаружив женщину в лесопосадке неподалеку, мужчина нанес ей удар кулаком, а затем несколько ранений ножом. Женщина скончалась на месте преступления, — сообщили в прокуратуре.

Ленинский районный суд Севастополя согласился с государственными обвинителями прокуратуры, которые квалифицировали действия мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, в том числе – престарелой матери, являющейся опекуном его несовершеннолетнего ребенка, а также вердикта присяжных, которые признали мужчину заслуживающим снисхождения, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.