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В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:56 05.09.2024

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В суде установлено, что мужчина был привлечен сотрудником СБУ к конфиденциальному сотрудничеству. По его заданию в период с сентября 2022 по апрель 2023 года, находясь в Севастополе, подсудимый собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты, — сообщили в прокуратуре города.

Мужчина уже осужден за незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ, уточнили в надзорном ведомстве.

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Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя и наказания по предыдущему приговору, суд назначил виновному 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 450 тыс. рублей.

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