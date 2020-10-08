В Севастополе вынесли приговор директору госучреждения, которое должно было строить КОС «Южные»

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

В суде установлено, что в декабре 2017 года исполняющий обязанности директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключил государственный контракт с генеральным директором АО НПП «Биотехпрогресс» на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» г. Севастополя стоимостью более 6,8 млрд. рублей. При этом у заказчика на указанный объект отсутствовали разрешения на строительство, паспорт инвестиционного проекта, проектно-сметная документации. После заключения контракта руководитель государственного учреждения незаконно исключил из его условий – надзор казначейских органов за исполнением обязательств по нему (казначейское сопровождение). В результате указанных действий застройщиком израсходован полученный аванс в размере более 2 млрд. руб. на цели, не связанные с выполнением работ по строительству канализационных очистных сооружений, сроки сдачи объекта нарушены, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время в отношении генерального директора АО НПП «Биотехпрогресс» в суде слушается уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Кикотем А.В.

Суд назначил бывшему исполняющему обязанности директора ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления на 2 года.

фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя