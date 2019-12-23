В Севастополе вынесли приговор местному жителю — ловил рыбу особо ценных пород

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении местного жителя 1995 года рождения. Мужчина обвинён в незаконном вылове особо ценных пород рыбы в акватории Чёрного моря.

Пограничники обнаружили порядка 100 килограммов рыбы, среди которой присутствовала белуга, занесенная в Красную книгу РФ, каменный краб, занесённый в Красную книгу Крыма и Севастополя, а также кефаль, на добычу которой в тот период времени действовало временное ограничение. Подсудимому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Суд вынес приговор за нарушение части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ).