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В Севастополе выросло число поддельных банкнот
источник иллюстрации: пресс-служба Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России

В Севастополе выросло число поддельных банкнот

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:22 16.05.2025

В первом квартале 2025 года в банковском секторе региона выявлено четыре поддельных денежных знака. Это на одну купюру больше, чем годом ранее в тот же период.

Эксперты признали фальшивыми две банкноты номиналом 5000 рублей (аналогично годом ранее), одну тысячную купюру и одну банкноту номиналом 100 долларов США (как и в прошлом году).

Мы рекомендуем севастопольцам и гостям города-героя внимательно относиться к наличным деньгам. Не стесняйтесь при расчетах проверять купюры: элементы защиты должны определяться на ощупь, быть видны на просвет и визуально изменяться при наклоне или повороте банкноты. Если вы не уверены в подлинности купюры, лучше передать ее на проверку в коммерческий банк, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением по г. Севастополь Южного ГУ Банка России Юрия Соломенника.

Сориентироваться в защитных элементах и способах их проверки поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». С полным перечнем признаков подлинности всех российских денег можно познакомиться на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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