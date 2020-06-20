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В Севастополе за минувшие сутки – четверо заболевших COVID-19. Один из них - подросток
Фото: РБК

В Севастополе за минувшие сутки – четверо заболевших COVID-19. Один из них — подросток

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:11 20.06.2020

По состоянию на утро 20 июня в Севастополе зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – 14-летний подросток из Челябинска. Два человека обратились к врачам самостоятельно, источник заражения устанавливается. Ещё один пациент контактировал с ранее заболевшими людьми.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 200 человек. В настоящий момент в стационарах находится 25 человек. Выздоровело 165 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 97 человек, в городской больнице № 9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 799 человек.

За 19 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 634 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Информация: правительство Севастополя.

В Севастополе за минувшие сутки – четверо заболевших COVID-19. Один из них - подросток

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