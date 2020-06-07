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В Севастополе за минувшие сутки – еще два проявления коронавируса
Скриншот: Вести-Севастополь

В Севастополе за минувшие сутки – еще два проявления коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:13 07.06.2020

По состоянию на утро 7 июня в Севастополе зарегистрировано два  новых случая заболевания COVID-19. Сообщается, что люди контактировали с ранее заболевшими.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 176 человек. Выздоровели 145 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 93 человека, в городской больнице № 9 – 85. Под наблюдением по месту жительства – 1 154 человек.

За 6 июня тестирование на пунктах пропуска прошло 177 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе за минувшие сутки – еще два проявления коронавируса

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