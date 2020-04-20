В Севастополе за нарушение самоизоляции выписали более 200 протоколов

В Севастополе активно выписывают протоколы за нарушение самоизоляции — на данный момент уже более 200.

В судах рассмотрено четыре дела. Приняты положительные решения. Нарушители режима самоизоляции оштрафованы на одну тысячу рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

По словам Врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, перед патрулями не стоит задача штрафовать людей, главное – призвать граждан соблюдать режим самоизоляции.

В настоящее время почти все граждане, которые вернулись из заграницы, сдали все анализы и освобождены от контроля. Составлена база из 13 тыс. человек, которые прибыли в Севастополь из неблагополучных по коронавирусу регионов: Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В ежедневном режиме контролируют соблюдение ими режима самоизоляции.

За прошедшую неделю на пунктах контроля 4252 автомобиля подлежало проверке, в которых находилось более 5,5 тыс. человек. Более 1,3 тыс. автомобилей – из других регионов. Все они в обязательном порядке заполнили анкеты. За неделю 245 автомобилей развернулись с пункта санитарного контроля — люди не захотели проходить обязательную двухнедельную обсервацию и не стали ехать в Севастополь, – говорит Алексей Краснокутский.

По этой же причине уехали обратно семь человек, которые прибыли в город на поезде.