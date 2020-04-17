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Иллюстрация: КП

В Севастополе за сбыт наркотиков осудили лейтенанта ЧФ

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:26 17.04.2020

Доказательства, собранные 531 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 26977 лейтенанту Дмитрию А. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Следствием установлено, что лейтенант 5 декабря 2019 года, возле одного из домов по проспекту Гагарина в городе Севастополе незаконно сбыл лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, наркотическое средство – каннабис, массой 1,01 грамма, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Офицер раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления, в связи с чем суд пришел к выводу о возможности применения в отношении лейтенанта ст. 64 УК РФ и назначения ему наказания ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, — озвучили детали дела в военном следственном управлении  Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту.

Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда лейтенанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с содержанием в колонии общего режима.

В Севастополе за сбыт наркотиков осудили лейтенанта ЧФ

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