В Севастополе за сбыт наркотиков осудили лейтенанта ЧФ

Доказательства, собранные 531 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 26977 лейтенанту Дмитрию А. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Следствием установлено, что лейтенант 5 декабря 2019 года, возле одного из домов по проспекту Гагарина в городе Севастополе незаконно сбыл лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, наркотическое средство – каннабис, массой 1,01 грамма, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Офицер раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления, в связи с чем суд пришел к выводу о возможности применения в отношении лейтенанта ст. 64 УК РФ и назначения ему наказания ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, — озвучили детали дела в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту.