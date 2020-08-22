В Севастополе за сутки диагноз коронавирус установлен только у местных жителей

По состоянию на утро 22 августа в Севастополе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Все пациенты — местные жители в возрасте от 21 года до 80 лет, контактные по заболевшим ранее родственникам. После выздоровления выписано ещё семь человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 456 человек. В настоящий момент в стационарах находится 72 человека. Выздоровело 354 человека, 15 человек умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 155 человек, в городской больнице № 9 – 147. Под наблюдением по месту жительства – 288 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.