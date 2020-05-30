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За сутки в Крыму – 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: mos.ru

В Севастополе за сутки новых случаев заболевания коронавирусом нет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:04 30.05.2020

По состоянию на утро 30 мая в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, а после выздоровления выписаны четыре человека.

Всего с начала года в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 161 человек. Выздоровело 129 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 78 человека, в городской больнице № 9 – 77. Под наблюдением по месту жительства – 612 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе за сутки новых случаев заболевания коронавирусом нет

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