В Севастополе за сутки новых случаев заболевания коронавирусом нет

По состоянию на утро 30 мая в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, а после выздоровления выписаны четыре человека.

Всего с начала года в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 161 человек. Выздоровело 129 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 78 человека, в городской больнице № 9 – 77. Под наблюдением по месту жительства – 612 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.