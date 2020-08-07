В Севастополе за сутки у 11 человек выявили коронавирус

В Севастополе среди 11 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, — двое приезжих и девять местных жителей.

В частности, диагноз подтвердился у роженицы. Напомним, после двух положительных тестов женщина вместе с ребёнком была доставлена в инфекционную больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. В родильном доме проведена санитарная обработка, введён строгий эпидрежим. Семь человек выписали после выздоровления, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 371 человек. В настоящий момент в стационарах находится 44 человека. Выздоровели 306 человек, 11 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 189 человек, в городской больнице № 9 – 108.

Под наблюдением по месту жительства – 244 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции, по возможности избегайте мест массового скопления людей.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.