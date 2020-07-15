В Севастополе за сутки – всего одно проявление коронавирусной инфекции

По состоянию на утро 15 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка – пожилая женщина, жительница Севастополя. Идет эпидрасследование, источник заражения устанавливается.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 283 человека. В настоящий момент в стационарах находится 57 человек. Выздоровели 212 человек, 5 человек умерло, — отметили в гродском правительстве.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 145 человек, в городской больнице № 9 – 138. Под наблюдением по месту жительства – 867 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.