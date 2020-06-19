В Севастополе за сутки выявлен только один случай заражения COVID-19

По состоянию на утро 19 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Это супруг женщины, у которой ранее подтвердился диагноз.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 196 человек. В настоящий момент в стационарах находится 23 человека. Выздоровело 163 человека, 3 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 88 человек, в городской больнице № 9 – 82. Под наблюдением по месту жительства – 787 человек.
За 18 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 695 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.
Информация предоставлена правительством Севастополя.
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