В Севастополе заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась вдвое

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Севастополе за прошедшую неделю увеличилась в 2,1 раза. Об эпидемиологической ситуации рассказал профильный заместитель губернатора Александр Кулагин. По его словам, количество пациентов на амбулаторном лечении выросло в 2,5 раза, детей, заболевших коронавирусом, – в 3 раза. Также увеличились основные показатели заболеваемости: суточный темп прироста – в 1,67 раза, средненедельный – в 2 раза. При этом коэффициент распространения снизился до 1,33.

Свободный коечный фонд сейчас составляет 30% — это 205 коек из 707 развернутых. За неделю госпитализация увеличилась на 24% — это незначительный показатель, поскольку заболевших больше, причем больше людей старшего возраста, и мы стараемся госпитализировать при малейшем подозрении на пневмонию, — подчеркнул Александр Кулагин.

За прошедшую неделю в Севастополе использовали более 2 700 экспресс-тестов, обслужили на дому 1 220 человек, выдали пациентам более тысячи комплектов лекарств, к работе привлекли 56 волонтеров.

Кроме того, на прошлой неделе в городе по поручению губернатора Михаила Развожаева начали работу два дополнительных амбулаторных пункта для приема пациентов с повышенной температурой – взрослых и детей. Ежедневно в пункты обращаются от 50 до 80 человек.

В колл-центр 122 поступило более 13 тысяч звонков. Основные вопросы, с которыми обращаются жители города, – вызов врача на дом, консультации по теме коронавируса, результаты анализа и вопросы вакцинации, а также карантин для контактных лиц, который сейчас сокращен до семи дней.

У нас незначительно увеличилось время ответа — до двух минут ожидания. Это связано с тем, что количество звонков выросло вдвое, но мы готовы вводить новых операторов, контактный центр 122 готов к увеличению мощностей. Вопросов много, все они касаются протекания болезни, а также алгоритма действий. Сейчас совместно с МИАЦ и департаментом здравоохранения все эти вопросы отрабатываем. Каких-то критических нагрузок мы не наблюдаем, — отметила директор Департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

Михаил Развожаев поручил уделить особое внимание работе колл-центр, а также направить дополнительные автомобили для работы первой городской больницы.

Посмотрите, какие машины могут быть перенаправлены вместе с водителем для работы в больнице. Знаю, что 13 машин мы уже выделили, но нужно еще добавить. Также на этом этапе нам нужно предоставлять квалифицированную информационную помощь. Самое важное сейчас – это обратная связь, чтобы люди могли дозвониться и получить всю необходимую информацию. Пока напряженной ситуации нет, но количество звонков нарастает, их надо отрабатывать. Лучше, конечно, чтобы врач приехал домой, обследовал, взял мазок и выдал лекарства, — заключил Развожаев.

Напомним, в городе продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». На утро 31 января прививку от коронавируса сделали 294 257 человек. Второй этап вакцинации прошли 280 697 жителей региона.

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